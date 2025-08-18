Скидки
Итальянский журналист поделился мнением о потенциальном новичке ЦСКА Лукасе Бельтране

Комментарии

Итальянский журналист Альберто Джулини поделился мнением о потенциальном новичке ПФК ЦСКА Лукасе Бельтране, который выступает в составе «Фиорентины». Ранее СМИ сообщали, что переговоры по трансферу уже в финальной стадии.

«Бельтран — игрок, который не оправдал ожидания в Италии. У него хорошие качества, но чемпионат Италии очень сложен для нападающих, и он не сыграл так, как ожидала «Фиорентина». Лукас ещё молод, ему 24 года, и он всё ещё может показать себя. Лига с меньшей тактикой и менее сильной защитой может помочь ему раскрыться и выйти на новый уровень, постоянно играя. Для ЦСКА он может стать хорошим подкреплением, а чемпионат России станет хорошей возможностью найти себя. В его качествах нет недостатка, он должен себя проявить», — сказал Джулини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

