«Поздравляем друг друга с победами». Зайнутдинов — об игроках ЦСКА, с которыми общается

Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос, с кем из игроков ЦСКА он поддерживает связь. Напомним, ранее Бактиёр выступал за ЦСКА и «Бешикташ». «Динамо» объявило о подписании контракта с 27-летним футболистом 28 июля. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

— С кем-то из армейцев сейчас поддерживаете контакт?
— Плюс-минус со всеми ребятами переписываюсь в мессенджерах. Поддерживаем друг друга, поздравляем с победами, какими-то достижениями. В большей степени общаюсь с Обляковым, Дивеевым, а также Чаловым и Кучаевым, которые уже не играют за ЦСКА, — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

