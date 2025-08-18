Александр Гришин: «Динамо» пострадает от отъезда Карпина в сборную России

Российский экс-футболист Александр Гришин поделился мнением, как скажется на московском «Динамо» отъезд главного тренера Валерия Карпина в сборную России. Он совмещает посты в клубе и национальной команде.

«Динамо» пострадает от отъезда Карпина в сборную России, ведь у команды есть небольшие проблемы в игре. Лучше, чтобы он две недели перерыва на матчи сборных проводил в «Динамо», ведь там у него основная работа. Если бы клуб обыгрывал всех подряд, можно было бы спокойно принять его отъезд в национальную команду. Но руководству «Динамо» Карпин нужен именно в команде, а не в сборной. Не знаю, сколько времени есть у Валерия Георгиевича, но, судя по играм, «Динамо» уже точно не станет чемпионом в этом сезоне», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.