Комличенко прокомментировал свой дебютный гол за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал свой дебютный гол за железнодорожников. Форвард отметился забитым мячом в игре 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Матч состоялся на минувших выходных и завершился вничью со счётом 1:1.

«Обидно было прерывать победную серию, рассчитывали выиграть у «Балтики». Рад забить первый гол за «Локомотив», груз с плеч немного упал. Помог команде, но должен был забивать намного раньше. Буду прибавлять», — приводит слова Николая Комличенко интернет-портал «Матч ТВ».

По итогам пяти стартовых туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.