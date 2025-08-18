Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко прокомментировал свой дебютный гол за «Локомотив»

Комличенко прокомментировал свой дебютный гол за «Локомотив»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал свой дебютный гол за железнодорожников. Форвард отметился забитым мячом в игре 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Матч состоялся на минувших выходных и завершился вничью со счётом 1:1.

«Обидно было прерывать победную серию, рассчитывали выиграть у «Балтики». Рад забить первый гол за «Локомотив», груз с плеч немного упал. Помог команде, но должен был забивать намного раньше. Буду прибавлять», — приводит слова Николая Комличенко интернет-портал «Матч ТВ».

По итогам пяти стартовых туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Материалы по теме
«Пушка» Баринова спасла «Локо»! А промах «Балтики» будет сниться его автору в кошмарах
Видео
«Пушка» Баринова спасла «Локо»! А промах «Балтики» будет сниться его автору в кошмарах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android