Мойзес — о продлении контракта с ЦСКА: хотел бы, чтобы было признание моей работы

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о ситуации со своим контрактом с клубом. Действующее соглашение игрока с красно-синими рассчитано до лета 2026 года.

«Я спортсмен и должен быть сфокусирован на ЦСКА, думаю только об игре. У меня есть представители, чтобы они решили эту ситуацию. Руководство продемонстрировало интерес, сейчас идут переговоры. Но я должен быть сфокусирован на игре. Хотел бы сказать, что хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, в котором я чувствую себя как дома. Я и вся моя семья счастливы в Москве. Но хотел бы, чтобы было признание моей работы. Поэтому мы разговариваем, чтобы в итоге для всех был счастливый финал этой истории», — приводит слова Мойзеса телеграм-канал «Щитки Вернблума».

Мойзесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2023 года. В этом сезоне защитник провёл восемь матчей во всех турнирах и сделал три голевые передачи.