В «Динамо» заявили, что клуб продолжает работу на трансферном рынке

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что трансферная кампания московского клуба ещё не окончена. В это окно бело-голубые приобрели полузащитника Рубенса Диаса, защитника Максима Осипенко, нападающего Ивана Сергеева, а также крайнего защитника Бактиёра Зайнутдинова.

«Окончена ли трансферная кампания? Нет, не окончена», — приводит слова Пивоварова Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в матче 5-го тура бело-голубые уступили ЦСКА (1:3). В следующей игре внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с «Пари НН» на домашней арене.