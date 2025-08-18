Скидки
«Есть желание стороны игрока сменить команду». В ЦСКА сообщили о вероятном уходе Койта

«Есть желание стороны игрока сменить команду». В ЦСКА сообщили о вероятном уходе Койта
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе 25-летнего нападающего Секу Койта. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны турецкого «Генчлербирлиги».

— Связано ли отсутствие Койта в игре с «Динамо» со скорым уходом игрока?
— Эдуард Николаевич Безуглов сказал перед игрой, что у Секу мышечный дискомфорт. Однако к нему есть как серьёзный интерес и предложение в клубе, так и желание стороны игрока сменить команду. Вероятность ухода Секу в ближайшее время достаточно высокая, — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Койта присоединился к красно-синим летом 2024 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В сезоне-2025/2026 Койта провёл шесть встреч и сделал один ассист. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

