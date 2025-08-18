«Ничего не болит». Агент Захаряна рассказал о состоянии футболиста
Поделиться
Футбольный агент Геннадий Голубин рассказал о состоянии полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, который является его клиентом. По словам менеджера, российский футболист готовится к ближайшему матчу чемпионата Испании с «Эспаньолом». Игра 2-го тура Ли Лиги состоится 24 августа.
Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У Арсена всё хорошо. Ничего не болит, чувствует себя оптимально. Готовится в составе команды к матчу с «Эспаньолом», — приводит слова Голубина интернет-портал «Матч ТВ».
Напомним, в 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Реал Сосьедад» встретился с «Валенсией». Захарян не попал в заявку на матч, а игра завершилась со счётом 1:1.
Комментарии
- 18 августа 2025
-
17:51
-
17:50
-
17:42
-
17:33
-
17:32
-
17:21
-
17:20
-
17:18
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:35
-
16:35
-
16:27
-
16:18
-
16:12
-
16:11
-
16:08
-
15:55
-
15:55
-
15:43
-
15:40
-
15:33
-
15:30
-
15:29
-
15:20
-
15:16
-
15:12
-
15:11
-
15:04
-
15:04
-
15:00
-
14:59
-
14:59
-
14:56