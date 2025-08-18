Скидки
«Ничего не болит». Агент Захаряна рассказал о состоянии футболиста

Футбольный агент Геннадий Голубин рассказал о состоянии полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, который является его клиентом. По словам менеджера, российский футболист готовится к ближайшему матчу чемпионата Испании с «Эспаньолом». Игра 2-го тура Ли Лиги состоится 24 августа.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Арсена всё хорошо. Ничего не болит, чувствует себя оптимально. Готовится в составе команды к матчу с «Эспаньолом», — приводит слова Голубина интернет-портал «Матч ТВ».

Напомним, в 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Реал Сосьедад» встретился с «Валенсией». Захарян не попал в заявку на матч, а игра завершилась со счётом 1:1.

