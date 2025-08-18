Форвард ЦСКА Шуманский рассказал, когда вернётся в общую группу армейцев

Нападающий ЦСКА Артём Шуманский рассказал о своём восстановлении от травмы. Нападающий получил травму в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1) и был заменён на 49-й минуте.

«Восстановление проходит отлично, я думаю, что вторник-среда – примерные сроки. На самом деле быстро восстановился, в понедельник будет последняя тренировка вне команды, затем – тесты, посмотрим, как поведёт себя нога — задняя поверхность бедра. От тестов зависит всё. Ориентируюсь, что на этой неделе буду заниматься в общей группе 100%, плюс-минус день», — приводит слова Шуманского ТАСС.

Артём Шуманский перебрался в ЦСКА из кипрского «Ариса» летом прошлого года. В сезоне-2024/2025 нападающий провёл всего 120 минут в девяти матчах РПЛ и Фонбет Кубке России, отметившись одним голом. В первых трёх встречах нового сезона 20-летний белорус трижды выходил в стартовом составе армейцев.