Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард ЦСКА Шуманский рассказал, когда вернётся в общую группу армейцев

Форвард ЦСКА Шуманский рассказал, когда вернётся в общую группу армейцев
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Артём Шуманский рассказал о своём восстановлении от травмы. Нападающий получил травму в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1) и был заменён на 49-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Восстановление проходит отлично, я думаю, что вторник-среда – примерные сроки. На самом деле быстро восстановился, в понедельник будет последняя тренировка вне команды, затем – тесты, посмотрим, как поведёт себя нога — задняя поверхность бедра. От тестов зависит всё. Ориентируюсь, что на этой неделе буду заниматься в общей группе 100%, плюс-минус день», — приводит слова Шуманского ТАСС.

Артём Шуманский перебрался в ЦСКА из кипрского «Ариса» летом прошлого года. В сезоне-2024/2025 нападающий провёл всего 120 минут в девяти матчах РПЛ и Фонбет Кубке России, отметившись одним голом. В первых трёх встречах нового сезона 20-летний белорус трижды выходил в стартовом составе армейцев.

Материалы по теме
«Есть желание стороны игрока сменить команду». В ЦСКА сообщили о вероятном уходе Койта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android