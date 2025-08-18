Скидки
Мойзес назвал экс-игрока «Зенита» самым сложным соперником, против которого он играл

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес назвал экс-вингера санкт-петербургского «Зенита» Малкома самым тяжёлым оппонентом, против которого ему доводилось играть. Малком выступал за санкт-петербургский клуб с 2019 по 2023 год. Сейчас бразилец защищает цвета саудовского «Аль-Хиляля».

«Самый тяжёлый соперник для меня? Я всегда уважаю всех своих оппонентов. Перед каждым матчем я стараюсь изучать нападающих, которым буду противостоять. Но если всё-таки выделять самого трудного оппонента, который доставлял мне больше всего проблем — это Малком. Он очень хороший игрок», — приводит слова Мойзеса Legalbet.

Напомним, ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков по результатам пяти проведённых встреч.

Мойзес — о продлении контракта с ЦСКА: хотел бы, чтобы было признание моей работы
