Прудников: ничья с «Зенитом» для «Спартака» — это больше проигрыш, чем неплохой результат

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался по итогам центрального матча 5-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Прудников полагает, что ничейный результат в этой встрече не может восприниматься как положительный для красно-белых.

«Неплохой ли это результат? «Спартак» в большинстве играл целый тайм и не смог удержать победу, а «Зенит» сравнял. Я считаю, что это потеря. Это больше проигрыш, чем неплохой результат», — приводит слова Прудникова Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали шесть очков по результатам пяти проведённых матчей.