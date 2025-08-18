Прудников: ничья с «Зенитом» для «Спартака» — это больше проигрыш, чем неплохой результат
Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался по итогам центрального матча 5-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Прудников полагает, что ничейный результат в этой встрече не может восприниматься как положительный для красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Неплохой ли это результат? «Спартак» в большинстве играл целый тайм и не смог удержать победу, а «Зенит» сравнял. Я считаю, что это потеря. Это больше проигрыш, чем неплохой результат», — приводит слова Прудникова Metaratings.
По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали шесть очков по результатам пяти проведённых матчей.
Комментарии
