Игорь Семшов сравнил «Динамо» Карпина с «Байером» Хаби Алонсо

Бывший российский футболист Игорь Семшов сравнил московское «Динамо» Валерия Карпина с леверкузенским «Байером» Хаби Алонсо. Под руководством испанского специалиста «аспириновые» выиграли чемпионат Германии. Сейчас Алонсо работает в мадридском «Реале».

«Рассуждать о перспективах Карпина в «Динамо» не вижу смысла — руководство клуба ясно дало понять, что поддерживает тренера и готово ждать. Согласен с тем, что команде нужно время, когда в ней происходят столь радикальные изменения в игровых и тренировочных принципах.

На днях прочитал, что Николай Писарев привёл в пример Хаби Алонсо, который в первом сезоне с «Байером» стал только шестым, зато потом построил команду мечты. Глянул интереса ради статистику: и правда в первых семи матчах Хаби Алонсо с «Байером» одержал лишь одну победу и потерпел три поражения, в том числе разгромные. И в целом в первый год работы чередовал хорошие результаты с плохими. Если бы руководство «Байера» не проявило большое терпение, не видать было Леверкузену легендарного чемпионства в сезоне без поражений, а тренеру — работы в «Реале». Понятно, что у Алонсо своя история, а у Карпина и «Динамо» — своя. Но что тренерам нужно время и доверие, факт», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.