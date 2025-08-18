«Ноттингем» подписал лучшего бомбардира «Ренна» Арно Калимуэндо

«Ноттингем Форест» официально объявил о переходе нападающего Арно Калимуэндо из «Ренна». 23-летний форвард заключил с английским клубом контракт до лета 2030 года.

«Когда узнал об интересе со стороны «Ноттингема», я был польщён. Для меня это момент гордости — присоединиться к команде, которая провела сильный сезон в прошлом году, к клубу с богатой историей. Я готов к этому вызову и пришёл сюда с хорошим опытом. Прошлый сезон у меня был удачным: я забивал голы и делал передачи, но я хочу большего и выйти на новый уровень», — приводит слова Калимуэндо официальный сайт «Ноттингема».

В прошлом сезоне Арно стал лучшим бомбардиром «Ренна», забив 17 голов и сделав три результативных передачи в 33 матчах Лиги 1. Нападающий провёл во французском клубе три сезона. За всё время Калимуэндо принял участие в 112 встречах, в которых отметился 40 голами и 14 пасами.