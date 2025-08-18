Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов объяснил решение включить Гудиева в расширенный список сборной России

Кафанов объяснил решение включить Гудиева в расширенный список сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал решение включить голкипера «Акрона» Виталия Гудиева в расширенную заявку национальной команды на сентябрьский международный сбор.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Впервые вызов в главную команду получил Виталий Гудиев. Чем он вам приглянулся на данном этапе?
– Виталий – это вратарь с прекрасными физическими данными, задатками. С 18 лет его карьера проходит на моих глазах. На мой взгляд, он не реализовал все свои возможности. В этом сезоне появляются надёжность и стабильность. Думаю, что это заслуга тренера вратарей клуба Владимира Савченко. Недавно посещал тренировки «Акрона». Виталий находится в хорошей форме, и включением его в расширенный список тренерский штаб даёт понять, что на Виталия Гудиева обратили внимание, — цитирует Кафанова сайт РФС.

Материалы по теме
Сборная России по футболу огласила заявку на сентябрьский международный сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android