Кафанов объяснил решение включить Гудиева в расширенный список сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал решение включить голкипера «Акрона» Виталия Гудиева в расширенную заявку национальной команды на сентябрьский международный сбор.

– Впервые вызов в главную команду получил Виталий Гудиев. Чем он вам приглянулся на данном этапе?

– Виталий – это вратарь с прекрасными физическими данными, задатками. С 18 лет его карьера проходит на моих глазах. На мой взгляд, он не реализовал все свои возможности. В этом сезоне появляются надёжность и стабильность. Думаю, что это заслуга тренера вратарей клуба Владимира Савченко. Недавно посещал тренировки «Акрона». Виталий находится в хорошей форме, и включением его в расширенный список тренерский штаб даёт понять, что на Виталия Гудиева обратили внимание, — цитирует Кафанова сайт РФС.