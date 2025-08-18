Гендиректор «Акрона»: понимаем, что Федорищев одинаково поддерживает и нас, и «Крылья»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о поддержке клуба со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Чиновник также регулярно посещает матчи самарских «Крыльев Советов»,

— Федорищев был в шарфе «Крыльев Советов» на матче «Акрона».

— Да, это заметили мы и не только. Но мы прекрасно понимаем, что он одинаково поддерживает и «Акрон», и «Крылья».

— Не было мысли вручить ему «правильный» шарф, чтобы это принесло удачу «Акрону»?

— В футболе, как и в жизни, главное — рассчитывать на свои силы. Мы искренне рады, что Вячеслав Андреевич проявляет такой активный интерес к развитию самарского футбола, и для нас важна его поддержка — вне зависимости от цветов шарфа.

«Акрон» привык побеждать благодаря упорной работе, а не просто красивым жестам. Хотя, конечно, мы всегда рады видеть на трибунах болельщиков в наших цветах. Вячеслав Андреевич прекрасно знает, что настоящая поддержка измеряется не аксессуарами, а делами. А уж в плане развития регионального футбола он всегда был на нашей стороне — и это главное, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

После пяти проведённых матчей «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе тольяттинцев пять набранных очков. «Крылья Советов» набрали восемь очков. Самарский клуб располагается на шестой строчке.