Кульчий: второй сезон подряд у «Динамо» выпадает много игроков, в этом нет вины Карпина

Кульчий: второй сезон подряд у «Динамо» выпадает много игроков, в этом нет вины Карпина
Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий высказался о проблемах бело-голубых на старте сезона-2025/2026.

«Второй сезон подряд у «Динамо» выпадает много футболистов. Нет вины Валерия Карпина в том, что много травмированных игроков — ещё до него так было. С этим вопросом нужно разобраться. Когда у тебя выпадают футболисты и каждый матч ты меняешь состав, конечно, тяжело найти баланс в игре. Новый тренер – значит, в команде новые требования. Это не означает, что всё сразу получится. Да, можно говорить про ЦСКА, который хорошо играет, но раз на раз не приходится. Команде нужен стабильный состав — травмированным футболистам нужно время, чтобы набрать кондиции и почувствовать игровой тонус.

Надеюсь, что руководство «Динамо» всё понимает и даст время Карпину для работы. Понятно, что болельщикам команды этого не объяснишь, ведь всем нужен результат. Но это квалифицированный тренер, который возглавляет сборную России. Все знают, какую игру он ставит и хочет видеть. Конечно, для «Динамо» будет плохо, что Карпин на две недели уедет в сборную России. Одно дело, когда тренируешь «Ростов». «Динамо» — большой клуб, перед которым стоят высокие задачи. Валерию Георгиевичу тяжело будет разорваться на два фронта. Перед подписанием контракта наверняка этот вопрос обсуждался, что тут ещё говорить», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин работает в команде с лета текущего года. В пяти стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали пять очков и занимают 12-е место в турнирной таблице

