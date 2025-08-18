Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эльче» объявил о переходе форварда Андре Силвы из «РБ Лейпциг»

«Эльче» объявил о переходе форварда Андре Силвы из «РБ Лейпциг»
Комментарии

«Эльче» на своём официальном сайте объявил о подписании форварда Андре Силвы из «РБ Лейпциг». 29-летний португалец заключил контракт с клубом Ла Лиги до 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на сезон. Сумма сделки не разглашается.

Во второй части прошлого сезона бывший нападающий «Милана» играл за «Вердер». Всего в 15 матчах Бундеслиги-2024/2025 Силва забил два гола, сделал две результативные передачи и получил одну жёлтую карточку. Ранее игрок выступал за «Порту», «Милан», «Севилью», «Айнтрахт» и «Реал Сосьедад». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Официально
«Реал» объявил о переходе нападающего клуба в «Эльче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android