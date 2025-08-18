Скидки
Кафанов: Ставер начал новый сезон и провёл стартовый отрезок неплохо

Кафанов: Ставер начал новый сезон и провёл стартовый отрезок неплохо
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о решении включить голкипера «Рубина» Евгения Ставера в расширенную заявку национальной команды на сентябрьский международный сбор.

– В марте свой первый сбор в национальной команде провёл Евгений Ставер. В июне вызов в команду он не получил, но сейчас снова претендует на попадание в состав на УТС. Вам понравилось, как Женя проявил себя на стартовом отрезке нового сезона с «Рубином»?
– В июньском сборе приняли участие вратари, которые на отрезке после мартовского сбора показали себя лучше. Женя начал новый сезон и провёл стартовый отрезок неплохо. В матче с ЦСКА пропустил пять мячей – это, конечно, много. Но грубых ошибок не допускал. Надёжность и количество голевых ошибок – главные критерии, на которые мы смотрим при отборе в национальную команду, — цитирует Кафанова сайт РФС.

