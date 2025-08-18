Скидки
«Летом ходит много слухов». Алонсо высказался о будущем Родриго в «Реале»

«Летом ходит много слухов». Алонсо высказался о будущем Родриго в «Реале»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о будущем вингера Родриго Гоэса в клубе. Ранее сообщалось, что игрок может покинуть «сливочных» этим летом.

«Летом ходит много слухов. С ним всё хорошо. Я рассчитываю на всех и хочу, чтобы они были преданы команде и выкладывались на все 100%. Вот что меня беспокоит и занимает сейчас», – приводит слова Алонсо AS.

В прошедшем сезоне 24‑летний бразилец появился на поле в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Срок действия его текущего контракта с клубом истекает летом 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 90 млн.

