Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пари НН — Динамо Мх: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ 2025/2026 начнётся в 20:00 мск

«Пари НН» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:00
Комментарии

Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся нижегородский «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча будет завершать программу 5-го тура чемпионата России. В четырёх играх на старте турнира махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Пари НН», в свою очередь, занимает последнее место. Нижегородцы — единственная команда с нулём очков в РПЛ.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сезон РПЛ в самом разгаре, а эти тренеры сидят без работы. Кого скоро увидим в деле?
Сезон РПЛ в самом разгаре, а эти тренеры сидят без работы. Кого скоро увидим в деле?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android