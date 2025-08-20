«Селтик» — «Кайрат»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Селтик» (Шотландия) и «Кайрат» (Казахстан). Игра пройдёт на стадионе «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» встречался с братиславским «Слованом». По сумме двух матчей команды сыграли со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался клуб из Казахстана (4:3).

Ответный матч между «Кайратом» и «Селтиком» состоится 26 августа.

