Кафанов рассказал, сколько вратарей останется в окончательном списке сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, сколько голкиперов будут включены в расширенную заявку национальной команды на сентябрьский международный сбор.

«Нужно отметить, что расширенный состав – не окончательный. Команды проведут ещё по два матча до объявления итогового списка национальной команды. В этом списке возможны изменения, и в него могут быть включены другие вратари. В окончательный список войдут четверо, на матчи будут заявлены трое», — цитирует Кафанова сайт РФС.

В рамках сентябрьского сбора национальная команда России сыграет со сборными Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября).