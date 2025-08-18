Скидки
Главный тренер «Реала» Алонсо высказался о матче Ла Лиги с участием «Барселоны» в США

Главный тренер «Реала» Алонсо высказался о матче Ла Лиги с участием «Барселоны» в США
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо заявил, что проведение матча Ла Лиги с участием «Барселоны» в США невозможно. Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила инициативу по организации встречи испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США.

– Игра в Майами, что вы об этом думаете? Не искажает ли она суть соревнований?
– Я абсолютно согласен с заявлением «Реала». Если менять правила, это должно быть решено всеми участниками соревнования. Сейчас это не так, – приводит слова Алонсо AS.

Отметим, что «Реал» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.

