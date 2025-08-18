Талалаев приглашён на заседание КДК РФС после жалобы «Локомотива» на жест тренера

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пригашён на ближайшее заседание комиссии после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).
«В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива» о применении дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков, находящихся в технической зоне московской команды. КДК возбудил производство в отношении Талалаева, он приглашён на заседание», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
Команды играли в субботу, 16 августа, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Болховитин из Ленинградской области. На третьей минуте счёт в матче открыл нападающий «Балтики» Брайан Хиль. На 80-й минуте форвард Николай Комличенко принёс «Локомотиву» ничью.