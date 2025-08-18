Скидки
«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 5-го тура Первой лиги

«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 5-го тура Первой лиги
Комментарии

Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура Лиги Pari, в котором встретятся московское «Торпедо» и «Урал» из Екатеринбурга. Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра выступит Станислав Матвеев (Троицк). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Байтуков, Бородин, Данилкин, Шевченко, Чурич, Орехов, Алыкулов, Галоян, Чупаев, Данилин.

«Урал»: Селихов, Итало, Бегич, Бардачёв, Малькевич, Железнов, Аюпов, Акбашев, Ишков, Сунгатулин, Секулич.

Перед этой игрой «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Первой лиги с одним очком в активе. «Урал» находится на втором месте с 12 очками.

