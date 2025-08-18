Нападающий «Наполи» Лукаку выбыл на неопределённый срок из-за мышечной травмы

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку получил серьёзную травму, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба. 32-летний форвард травмировался в товарищеской встрече с «Олимпиакосом» (2:1).

«После травмы, полученной в матче с «Олимпиакосом», Ромелу Лукаку прошёл в больнице Пинета-Гранде обследование, которое выявило тяжёлое повреждение прямой мышцы левого бедра. Игрок начал реабилитацию, в ближайшее время ему предстоит пройти консультацию хирурга», — говорится в заявлении итальянского клуба.

Лукаку выступает за «Наполи» с 2024 года. В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.