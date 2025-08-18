«Наполи» хочет взять в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Хойлунда — Романо

«Наполи» рассматривает возможность аренды нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, итальянский клуб уже контактирует с «красными дьяволами» на предмет возможной аренды датского футболиста.

Игрок выступает за манкунианцев с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал шесть голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.