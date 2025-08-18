Скидки
Последнее предложение «Спартака» по трансферу Куэсты составляет € 6,5 млн — HT Spor

Московский «Спартак» продолжает предпринимать попытки по усилению линии обороны в летнее трансферное окно. Красно-белые заинтересованы в подписании защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Как сообщает Чагатай Челик, журналист издания HT Spor, последнее предложение российской команды составляет € 6,5 млн.

Ранее СМИ сообщали, что игрок сборной Колумбии близок к переходу в «Васко да Гама», однако красно-белые предложили турецкому клубу сопоставимые условия, а также улучшили предложение о заработной плате для самого Куэсты.

Защитник перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. Сумма сделки, по данным прессы, составила € 8 млн.

