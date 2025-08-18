«Рубин» сделал заявление об аресте игроков молодёжной команды, обвиняемых в насилии

Пресс-служба казанского «Рубина» прокомментировала задержание игроков молодёжного состава Дмитрия Прохорова и Фёдора Золотарёва. По данным СМИ, футболисты были арестованы по обвинению в изнасиловании.

«Действительно футболисты молодёжной команды «Рубина» Дмитрий Прохоров и Фёдор Золотарёв были задержаны на время следствия.

Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарёв сообщили адвокатам, что не признают вину.

По итогам расследования ФК «Рубин» дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Рубина».