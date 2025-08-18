Тренер «Реала» Алонсо: Ямаль очень вырос и уже является важным игроком «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо во время пресс-конференции иронично ответил на вопрос о крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

— Что вы думаете об огромном давлении, под которым находится Ямаль?

— Не знаю, у меня нет прибора для измерения давления. Но в любом случае Ламин очень вырос за это короткое время и уже является важным игроком как для «Барселоны», так и для сборной [Испании]. А время встретиться с ним ещё придёт — тогда и посмотрим, — приводит слова Алонсо AS.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Нападающий сине-гранатовых включён в число претендентов на награду «Золотой мяч» — 2025.