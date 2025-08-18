Александр Мостовой: ЦСКА просто разорвал «Динамо»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением об игре московского «Динамо» в матче 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3).

«Меня действительно удивляют результаты и игра «Динамо» в начале сезона. У команды была такая слабая игра в обороне, что ЦСКА мог забить шесть мячей — было много эпизодов, когда футболисты выбегали два в одного или трое в одного.

С чем это связано? Нужно задавать вопросы Карпину и его тренерскому штабу. Хотя можно задать вопросы и футболистам: почему вы так играете? ЦСКА просто разорвал «Динамо» — динамовцам ещё повезло, что не случился сильный разгром», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.