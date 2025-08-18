Александр Мостовой: ЦСКА просто разорвал «Динамо»
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением об игре московского «Динамо» в матче 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
«Меня действительно удивляют результаты и игра «Динамо» в начале сезона. У команды была такая слабая игра в обороне, что ЦСКА мог забить шесть мячей — было много эпизодов, когда футболисты выбегали два в одного или трое в одного.
С чем это связано? Нужно задавать вопросы Карпину и его тренерскому штабу. Хотя можно задать вопросы и футболистам: почему вы так играете? ЦСКА просто разорвал «Динамо» — динамовцам ещё повезло, что не случился сильный разгром», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
