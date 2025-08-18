«Пари НН» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся нижегородский «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Кастильо, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сефас, Вешнер Тичич, Ивлев, Босельи, Олусегун.

«Динамо» Мх: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи, Пальцев, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

Встреча будет завершать программу 5-го тура чемпионата России. В четырёх играх на старте турнира махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Пари НН», в свою очередь, занимает последнее место. Нижегородцы — единственная команда с нулём очков в РПЛ.