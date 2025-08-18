Скидки
Главный тренер «Реала» Алонсо оценил новичка команды Мастантуоно

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о новичке команды, 18-летнем крайнем нападающем Франко Мастантуоно, и отреагировал его на слова о том, что Лионель Месси — лучший игрок мира.

«Я понимаю, почему его любимый игрок – Месси, он аргентинец, и я не удивлён. Как мы можем говорить ему, кто его любимый игрок?

Когда я впервые поговорил с Франко, был удивлён его характером. Ему было всего 17 лет, и он выглядел очень уверенным в себе. Он не побоялся сделать шаг и перейти в «Реал». Видны его зрелость, его стремление, его качества. Он очень быстро впишется в команду.

Уже завтра он может получить игровое время. Он привнесёт качество, энергию в нашу игру, он работает на оборону и обладает хорошей скоростью. У него есть эта аргентинская стойкость и великолепная левая нога для стандартных положений и завершающих передач. Он на очень хорошем уровне», – приводит слова Алонсо AS.

Действующее трудовое соглашение Мастантуоно с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

