Александр Мостовой: судья поступил грамотно, не удалив Лещука в эпизоде с Круговым

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об эпизоде в московском дерби между «Динамо» и ЦСКА в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. На 47-й минуте игрок армейцев Данил Круговой столкнулся с вратарём соперника Игорем Лещуком и получил жёлтую карточку за симуляцию.

«Что касается момента с Круговым и Лещуком, я сразу крикнул, что должна быть красная вратарю. Потом были повторы, которые показали, что касание есть, но не такое значительное. Лещук вообще в этом эпизоде мог и не выбегать так далеко — защитники могли помешать Круговому. Мне кажется, что судья поступил правильно и грамотно, что не удалил Лещука.

Эпизод с Макаровым и Алвесом в штрафной площади «Динамо» тоже непростой. Я сильно сомневался, в таких моментах действительно нужен VAR. Я бы не сказал, что Макаров бил по ноге, ведь оба футболиста одновременно начали движение. Однако в этом моменте пенальти скорее да, чем нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.