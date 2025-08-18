Капитан «Тоттенхэм Хотспур» Ромеро продлил контракт с клубом

Аргентинский защитник и капитан «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте лондонцев.

Футболист подписал со своей командой долгосрочный трудовой договор.

Ромеро является воспитанником «Бельграно», Ранее он также выступал за «Дженоа», «Ювентус» и «Аталанту». В «Тоттенхэм Хотспур» аргентинец пришёл в 2021 году в рамках аренды, а с 2022-го он защищает цвета этой команды на постоянной основе. Суммарно на счету Кристиана 126 матчей за «шпор», в которых он забил восемь голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 50 млн.