«Ювентус» отказался продать Локателли в «Аль-Ахли» за € 25 млн — Романо

«Ювентус» отказался продать 27-летнего полузащитника Мануэля Локателли в «Аль-Ахли». Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, на прошлой неделе туринцы отклонили предложение саудовского клуба, который был готов заплатить за игрока € 25 млн. Отмечается, что после отказа «Ювентуса» саудовцы сосредоточились на других кандидатурах.

Напомним, футболист выступает за «старую синьору» с сезона-2021/2022. За это время Локателли принял участие в 183 матчах за клуб, в которых отметился шестью голами и 15 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет € 30 млн.