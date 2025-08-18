Скидки
Радимов рассказал, что Карпин должен был бы исправить в «Динамо» во время паузы на сборные

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о проблемах московского «Динамо», которые требуют вмешательства со стороны главного тренера команды Валерия Карпина. Специалист совмещает работу в клубе с тренерской деятельностью в сборной России.

«У «Динамо» работы непочатый край. Нет баланса между атакой и обороной. Команда пытается прессинговать, но оставляет такие зоны сзади, что соперник этим пользуется. Над этим предстоит работать. Хорошо бы во время паузы на матчи сборных Карпину проделать эту работу, однако он будет со сборной», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин работает в команде с лета текущего года. В пяти стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали пять очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

