Полиция отпустила под залог фаната «Ливерпуля», оскорбившего Семеньо на расовой почве

Полиция Мерсисайда освободила под залог болельщика «Ливерпуля», оскорбившего футболиста «Борнмута» Антуана Семеньо во время матча 1-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правоохранительные органы.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37'     2:0 Гакпо – 49'     2:1 Семеньо – 64'     2:2 Семеньо – 76'     3:2 Кьеза – 88'     4:2 Салах – 90+4'    

«Мужчина освобождён под залог. В данный момент ему запрещено посещать любые официальные матчи в Великобритании, а также приближаться к стадиону на расстояние менее одной мили (1,6 км). Расследование инцидента продолжается», — говорится в заявлении полиции.

Встреча состоялась в пятницу, 15 августа, на «Энфилде» и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 4:2. В первом тайме Семеньо, который оформил в матче дубль, сообщил судье, что подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика «красных» на инвалидной коляске. Арбитр остановил встречу, а 47‑летнего мужчину вывели со стадиона. Затем стало известно, что его арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка на расовой почве.

