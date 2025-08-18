Полиция отпустила под залог фаната «Ливерпуля», оскорбившего Семеньо на расовой почве

Полиция Мерсисайда освободила под залог болельщика «Ливерпуля», оскорбившего футболиста «Борнмута» Антуана Семеньо во время матча 1-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правоохранительные органы.
«Мужчина освобождён под залог. В данный момент ему запрещено посещать любые официальные матчи в Великобритании, а также приближаться к стадиону на расстояние менее одной мили (1,6 км). Расследование инцидента продолжается», — говорится в заявлении полиции.
Встреча состоялась в пятницу, 15 августа, на «Энфилде» и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 4:2. В первом тайме Семеньо, который оформил в матче дубль, сообщил судье, что подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика «красных» на инвалидной коляске. Арбитр остановил встречу, а 47‑летнего мужчину вывели со стадиона. Затем стало известно, что его арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка на расовой почве.
