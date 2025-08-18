«Рома» согласовала аренду нападающего «Астон Виллы» Бэйли — Романо

Нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли близок к переходу в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Футболист присоединится к римлянам на правах аренды за € 2-3 млн, стоимость активации опции выкупа составит € 22 млн.

В минувшем сезоне Бэйли принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.