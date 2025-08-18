Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» согласовала аренду нападающего «Астон Виллы» Бэйли — Романо

«Рома» согласовала аренду нападающего «Астон Виллы» Бэйли — Романо
Комментарии

Нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли близок к переходу в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Футболист присоединится к римлянам на правах аренды за € 2-3 млн, стоимость активации опции выкупа составит € 22 млн.

В минувшем сезоне Бэйли принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
«Рома» вышла из переговоров по трансферу Санчо — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android