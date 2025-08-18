Скидки
Тренер «Динамо» Мх Биджиев дал характеристику новичку команды Хазему Мастури

Тренер «Динамо» Мх Биджиев дал характеристику новичку команды Хазему Мастури
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился впечатлениями от работы с новичком клуба Хаземом Мастури. О трансфере нападающего сборной Туниса пресс-служба бело-голубых объявила в субботу, 17 августа.

«Новичок команды Мастури? По первым тренировкам оставляет очень приятное впечатление, видно, что опытный игрок и хороший нападающий, хорошо играет головой. Я думаю, что для нас это будет хорошим усилением», — поделился Биджиев в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 28-летний форвард выступал за тунисский «Монастир», где принял участие в 32 матчах и записал на свой счёт 18 забитых мячей, став вторым бомбардиром в чемпионате страны.

