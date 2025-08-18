Тренер «Динамо» Мх Биджиев дал характеристику новичку команды Хазему Мастури

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился впечатлениями от работы с новичком клуба Хаземом Мастури. О трансфере нападающего сборной Туниса пресс-служба бело-голубых объявила в субботу, 17 августа.

«Новичок команды Мастури? По первым тренировкам оставляет очень приятное впечатление, видно, что опытный игрок и хороший нападающий, хорошо играет головой. Я думаю, что для нас это будет хорошим усилением», — поделился Биджиев в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 28-летний форвард выступал за тунисский «Монастир», где принял участие в 32 матчах и записал на свой счёт 18 забитых мячей, став вторым бомбардиром в чемпионате страны.