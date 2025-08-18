«Хотелось, чтобы нас поддержали». Алонсо — об отказе «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об отказе «сливочным» в переносе матча с «Осасуной». Встреча состоится завтра, 19 августа, в Мадриде.
Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сейчас это уже решение окончательное, но всё же хотелось бы, чтобы нашу просьбу поддержали – прежде всего ради здоровья игроков. Этого не произошло. У нас было всего две недели, однако оправданий искать не будем. Команда готова бороться. Порой сердце и желание значат больше, чем физическая форма», – приводит слова Алонсо AS.
Напомним, мадридский клуб просил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2025
-
20:58
-
20:54
-
20:46
-
20:42
-
20:42
-
20:27
-
20:19
-
20:18
-
20:06
-
19:53
-
19:53
-
19:42
-
19:33
-
19:21
-
19:20
-
19:03
-
19:00
-
18:49
-
18:47
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:28
-
18:25
-
18:24
-
18:09
-
18:05
-
17:58
-
17:51
-
17:50
-
17:42
-
17:33
-
17:32
-
17:21
-
17:20