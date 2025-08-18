«Хотелось, чтобы нас поддержали». Алонсо — об отказе «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об отказе «сливочным» в переносе матча с «Осасуной». Встреча состоится завтра, 19 августа, в Мадриде.

«Сейчас это уже решение окончательное, но всё же хотелось бы, чтобы нашу просьбу поддержали – прежде всего ради здоровья игроков. Этого не произошло. У нас было всего две недели, однако оправданий искать не будем. Команда готова бороться. Порой сердце и желание значат больше, чем физическая форма», – приводит слова Алонсо AS.

Напомним, мадридский клуб просил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира.