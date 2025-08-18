«Пари НН» — «Динамо» Мх: Босельи забил прямым ударом со штрафного на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются нижегородский «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу номинальных хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте счёт в матче открыл форвард «Пари НН» Хуан Босельи, точно пробив со штрафного.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Пари Нижний Новгород».

Встреча завершает программу 5-го тура чемпионата России. В четырёх играх на старте турнира махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Пари НН», в свою очередь, занимает последнее место. Нижегородцы — единственная команда с нулём очков в РПЛ.