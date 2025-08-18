Скидки
«Барселоне» предложили подписать Павара, агент игрока встречался с Лапортой — Sport.es

Агент Пини Захави, представляющий интересы защитника «Интера» Бенжамена Павара, в конце прошлой недели встретился в Барселоне с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, чтобы обсудить возможность трансфера француза. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в этом вопросе пока нет никакого прогресса, поскольку приоритетом каталонцев является регистрация имеющихся игроков в последние дни трансферного окна. Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хорошо знает Павара, поскольку работал с ним в «Баварии».

В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

