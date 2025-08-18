Акинфеев шуткой ответил на спам-сообщение, призвав помочь ЦСКА деньгами

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на сообщение бота в комментариях под одной из публикаций в социальных сетях. Под постом капитана армейцев появилось сообщение с готовностью поделиться с нуждающимися деньгами, вратарь призвал помочь ЦСКА.

«А я миллионер, и у меня очень много денег. Я уже настолько богат, что иногда просто раздаю немного нуждающимся. С кем поделиться?» — говорилось в сообщении.

«С ЦСКА», — ответил Акинфеев.

Фото: Аккаунт Игоря Акинфеева в соцсетях

В текущее трансферное окно армейцы продали полузащитника Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир», а также защитников Келлвена и Виллиана Рошу, соответственно, в «Палмейрас» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ. По данным СМИ, суммарно три сделки принесли ЦСКА € 18,5 млн.