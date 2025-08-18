Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» — «Урал»: Кирилл Данилин вывел москвичей вперёд на 50-й минуте

«Торпедо» — «Урал»: Кирилл Данилин вывел москвичей вперёд на 50-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 5-го тура Лиги Pari, в котором встречаются московское «Торпедо» и «Урал» из Екатеринбурга. На данный момент счёт 0:0. Встреча проходит на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра выступает Станислав Матвеев (Троицк). На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Данилин – 51'    

На 50-й минуте Кирилл Данилин вывел москвичей вперёд.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги, но этим летом было исключено из состава участников Мир РПЛ. «Урал» расположился на четвёртой строчке, однако не прошёл рубеж стыковых матчей.

В предыдущем туре чёрно-белые уступили костромскому «Спартаку» (0:1), оранжево-чёрные в прошлой игре победили «Енисей» (2:0).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Челябинск» проиграл «Спартаку» из Костромы в 5-м туре Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android