«Пари НН» — «Динамо» Мх: VAR отменил гол махачкалинцев на 36-й минуте

«Пари НН» — «Динамо» Мх: VAR отменил гол махачкалинцев на 36-й минуте
В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются нижегородский «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Пари НН». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Перерыв
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Босельи – 15'     2:0 Олусегун – 41'    

На 36-й минуте защитник махачкалинцев Мохамед Аззи восстановил равенство в счёте ударом из-за пределов штрафной, но гол был отменён после просмотра VAR. Арбитр зафиксировал игру рукой в атаке. Ранее, на 15-й минуте, счёт в матче открыл форвард «Пари НН» Хуан Босельи.

Встреча завершает программу 5-го тура чемпионата России. В четырёх играх на старте турнира махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Пари НН», в свою очередь, занимает последнее место. Нижегородцы — единственная команда с нулём очков в РПЛ.

