Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен интересен «Бирмингем Сити» — Sky Sports

Экс-игрок «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен интересен «Бирмингем Сити» — Sky Sports
Комментарии

Полузащитник «Бешикташа» Алекс Окслейд-Чемберлен, который ранее выступал за лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль», может вернуться в английский футбол. Об этом сообщает Sky Sports.

Футболистом активно интересуется «Бирмингем Сити» из Чемпионшипа. Контракт игрока с турецкой командой действует до следующего лета, но чёрно-белые готовы отпустить игрока как свободного агента. «Синие» полагают, что опыт хавбека может помочь клубу подняться в АПЛ.

В 20 матчах прошлого клубного сезона Окслейд-Чемберлен забил один гол. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет € 2,1 млн.

Материалы по теме
Защитник «Манчестер Юнайтед» интересен «Роме» и «Бешикташу» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android