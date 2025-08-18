Экс-игрок «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен интересен «Бирмингем Сити» — Sky Sports

Полузащитник «Бешикташа» Алекс Окслейд-Чемберлен, который ранее выступал за лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль», может вернуться в английский футбол. Об этом сообщает Sky Sports.

Футболистом активно интересуется «Бирмингем Сити» из Чемпионшипа. Контракт игрока с турецкой командой действует до следующего лета, но чёрно-белые готовы отпустить игрока как свободного агента. «Синие» полагают, что опыт хавбека может помочь клубу подняться в АПЛ.

В 20 матчах прошлого клубного сезона Окслейд-Чемберлен забил один гол. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет € 2,1 млн.