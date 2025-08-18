«Ты кумир и моё вдохновение». Сын Неймара поддержал отца после 0:6 от «Васко да Гама»

Дави Лука, 13-летний сын нападающего «Сантоса» Неймара, трогательно поддержал футболиста после самого крупного поражения в его карьере. «Сантос» дома уступил «Васко да Гама» со счетом 0:6 в матче чемпионата Бразилии. После игры нападающий заплакал. Позднее футболист выложил в социальных сетях скриншот переписки со своим сыном.

«Спокойной ночи, папа. Я знаю, что сегодня был трудный день для тебя и для нас, но я хотел, чтобы ты знал, что в эти трудные времена, когда рядом никого нет, я всегда буду рядом с тобой.

Ты больше, чем отличный отец, ты кумир, ты моё вдохновение, и я хочу, чтобы ты знал, что даже в те дни, когда ты плачешь, я очень сильно люблю тебя. Всегда помни об этом. Помни, что твоя семья здесь, рядом с тобой, чтобы поддержать тебя и помочь пройти через всё, будь то трудные или хорошие события.

Ты мой отец и всегда знай, что я рядом с тобой. А теперь я хочу, чтобы ты поднял голову и воспрял, как ты всегда делал и будешь делать. Ты удивительный. Я люблю тебя всем сердцем.

И никогда не отказывайся от своей самой заветной мечты из-за людей, которые даже не знают тебя и не знают, кто ты такой. Не воспринимай сегодняшнее поражение как неудачу – вместо этого используй его как мотивацию всегда становиться лучше, чем вчера. Никогда не забывай, что ты потрясающий», – написал Дави Лука.