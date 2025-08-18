«Торпедо» переиграло «Урал» благодаря голу прямым ударом с углового

Завершён матч 5-го тура Лиги Pari, в котором встречались московское «Торпедо» и «Урал» из Екатеринбурга. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали чёрно-белые. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра выступил Станислав Матвеев (Троицк).

На 50-й минуте Кирилл Данилин прямым ударом с углового забил гол московской команды.

После этой игры «Торпедо» с четырьмя очками находится на 14-м месте. «Урал» с 12 очками остался на второй строчке. В следующем туре чёрно-белые в гостях сыграют с «Ротором», уральцы примут на своём поле «Волгу». Обе встречи состоятся 25 августа.