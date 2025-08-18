Видео: игрок «Торпедо» Данилин ударом с углового забил в ворота Селихова из «Урала»

В эти минуты идёт матч 5-го тура Лиги Pari, в котором «Торпедо» играет с «Уралом». Нападающий московской команды Кирилл Данилин вывел автозаводцев вперёд, забив гол прямым ударом с углового. На данный момент счёт 1:0 в пользу чёрно-белых. Встреча проходит на стадионе «Арена Химки» (Химки). В качестве главного арбитра выступает Станислав Матвеев (Троицк). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Торпедо». Права на него принадлежат РФС.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги, но этим летом было исключено из состава участников Мир РПЛ. «Урал» расположился на четвёртой строчке, однако не прошёл рубеж стыковых матчей.

В предыдущем туре чёрно-белые уступили костромскому «Спартаку» (0:1), оранжево-чёрные в прошлой игре победили «Енисей» (2:0).